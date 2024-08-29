Утверждено Положение о Государственном природном заказнике Дашалты Азербайджанской Республики.

Как сообщает в четверг Day.Az, решение об этом приняла коллегия министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Отметим, что заказник был создан решением Совета министров Азербайджанской ССР № 416 от 24 ноября 1988 года на административных территориях Шушинского и Ходжалинского районов и возобновил свою деятельность постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики № 306s от 8 июня 2024 года.

В положении определены направления деятельности и особенности особого режима охраны заказника.

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