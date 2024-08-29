Задержан вор-карманник, орудовавший в больнице

В Агдашский районный отдел полиции обратился местный житель с заявлением о краже 530 манатов, которые пропали из его кармана во время пребывания в больнице.

Как передает Day.Az со ссылкой на шекинскую региональную группу пресс-службы Министерства внутренних дел, в результате проведенных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении преступления, ранее судимый Завур Гасанов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, продолжается расследование.

Не исключается, что Гасанов может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям.

Граждан, пострадавших от его действий, просят обратиться в полицию.

Отметим, что недавно была задержана группа кибермошенников.

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