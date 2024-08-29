Задержана группа кибермошенников

Сотрудники Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана в результате проведенных расследований интернет-ресурсов и оперативно-технических мероприятий задержали членов еще одной группировки, которые незаконно действовали в соцсетях, получая путем фишинга (вид интернет-мошенничества, целью которого является получение идентификационных данных пользователей - ред.) данные банковских карт граждан и похищая особо крупные суммы денег.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации МВД.

Сообщается, что в результате проведенной операции были задержаны Эртогрул Акдемир, Шамхал Аббасов, Гнязь Гасанов и Сабир Гумметзаде.

Отметим, что недавно была предотвращена контрабанда наркотиков на территорию Азербайджана.

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