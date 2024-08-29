После инцидента с грузовиком движение поездов возобновлено

Серьезно поврежденная контактная сеть в направлении Гызылбурун-Гильгильчай восстановлена в кратчайшие сроки, движение поездов обеспечено по графику.

Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Согласно информации, сегодня в 04:00 грузовой автомобиль, двигавшийся в направлении Гызылбурун-Гильгильчай, потерял управление, и, слетев с моста, упал на железнодорожную линию.

В результате происшествия на этом участке возник пожар, к месту происшествия незамедлительно была привлечена бригада пожарной охраны МЧС, которая в короткие сроки потушила пожар.

В настоящее время определяется ущерб, нанесенный железнодорожной инфраструктуре.

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