Это лекарство отравило 4-х человек в Азербайджане

В Гейгельском районе произошло отравление.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, инцидент был зафиксирован в одной из деревень.

Было отмечено, что четыре человека были отравлены, трое из них-дети. В результате отравления погиб девятилетний ребенок.

Предполагается, что они отравились препаратом под названием "Niastol".

Отметим, что недавно десятки человек отравились в Гяндже.

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