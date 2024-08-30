https://news.day.az/society/1685326.html Это лекарство отравило 4-х человек в Азербайджане - скончался ребенок
Это лекарство отравило 4-х человек в Азербайджане - скончался ребенок
В Гейгельском районе произошло отравление.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, инцидент был зафиксирован в одной из деревень.
Было отмечено, что четыре человека были отравлены, трое из них-дети. В результате отравления погиб девятилетний ребенок.
Предполагается, что они отравились препаратом под названием "Niastol".
Отметим, что недавно десятки человек отравились в Гяндже.
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