Десятки человек отравились в Гяндже

На поминках в Гяндже произошло массовое отравление.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, отравились 93 человека, присутствовавшие на поминальной траурной церемонии.

Несколько больных госпитализированы в центральную больницу Гейгельского района.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!