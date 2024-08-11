https://news.day.az/society/1681355.html Десятки человек отравились в Гяндже
Десятки человек отравились в Гяндже
На поминках в Гяндже произошло массовое отравление.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, отравились 93 человека, присутствовавшие на поминальной траурной церемонии.
Несколько больных госпитализированы в центральную больницу Гейгельского района.
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