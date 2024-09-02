https://news.day.az/society/1686275.html Сильный пожар в Баку - ВИДЕО
Сильный пожар в Баку - ВИДЕО
В городе Баку на одном из объектов вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az, информация об этом распространилась в социальных сетях.
На горячую линию "112" Министерства иностранных дел поступила информация о пожаре в авторемонтной мастерской в Низаминском районе Баку.
К месту пожара немедленно были отправлены силы Государственной противопожарной службы МВД.
Пожар удалось потушить в короткие сроки, не дав ему распространиться.
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