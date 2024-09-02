Сильный пожар в Баку

В городе Баку на одном из объектов вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az, информация об этом распространилась в социальных сетях.

На горячую линию "112" Министерства иностранных дел поступила информация о пожаре в авторемонтной мастерской в ​​Низаминском районе Баку.

К месту пожара немедленно были отправлены силы Государственной противопожарной службы МВД.

Пожар удалось потушить в короткие сроки, не дав ему распространиться.

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