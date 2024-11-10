На одной из улиц Баку создаются новые полосы для микромобильности

В Баку расширяется автодорога по улице Кёвкяб Сафаралиевой.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Согласно информации, в рамках проводимых работ началась организация полос микромобильности на данной улице.