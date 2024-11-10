https://news.day.az/society/1705793.html На одной из улиц Баку создаются новые полосы для микромобильности В Баку расширяется автодорога по улице Кёвкяб Сафаралиевой. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана. Согласно информации, в рамках проводимых работ началась организация полос микромобильности на данной улице.
На одной из улиц Баку создаются новые полосы для микромобильности
В Баку расширяется автодорога по улице Кёвкяб Сафаралиевой.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.
Согласно информации, в рамках проводимых работ началась организация полос микромобильности на данной улице.
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