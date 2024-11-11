Лидеры COP29 подчеркнули важную роль молодежи на церемонии закрытия COY19 в Баку

Кандидат на пост президента COP29 Мухтар Бабаев и молодежный климатический чемпион COP29 Лейла Гасанова приняли участие в церемонии закрытия 19-й Молодежной конференции ООН по изменению климата (COY19). Члены председательской группы COP29 подчеркнули важную роль молодежного участия в климатическом процессе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с 7 по 9 ноября 2024 года в Баку COY19 собрал 400 молодых делегатов, чтобы усилить голос молодежи в борьбе с изменением климата. Одобренная председательством COP29 и организованная совместно с YOUNGO, официальной молодежной группой РКИК ООН, и Молодежной организацией Движения неприсоединения (NAMYO), конференция COY19 стала платформой для активизации участия молодежи в климатическом движении.

На церемонии закрытия председательству COP29 было передано Глобальное заявление молодежи, представляющее обобщенные взгляды молодежи мира на решение климатических проблем.