https://news.day.az/society/1711167.html В Баку изменили место железного моста - ВИДЕО Изменили место проходящего через канал железного моста.
В Баку изменили место проходящего через канал железного моста.
Подробнее - в видеорепортаже Xezerxeber.az:
В Баку изменили место железного моста - ВИДЕО
В Баку изменили место проходящего через канал железного моста.
Как передает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, речь идет о мосте в "Конном центре Бина", расположенном в Хазарском районе, которым ежедневно пользуются около тысячи жителей города.
По словам жителей, железный мост весит 4 тонны и держится на 4 распиленных камнях, расположенных над каналом. Поскольку автобусная остановка и магазины находятся на другой стороне канала, жители регулярно проходят через этот мост.
Исполнительная власть Хазарского района была проинформирована об этом. По их словам, данный вопрос будет рассмотрен 28 ноября.
Подробнее - в видеорепортаже Xezerxeber.az:
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