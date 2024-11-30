Ремонт на "Украинском круге" вызвал крупные пробки

Вчера вечером ремонтные работы на "Украинском круге" в Баку привели к серьезной пробке. Кадры заторов распространились в социальных сетях.



Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал Xezerxeber.az, пробка на этой территории продолжалась несколько часов.



Эксперт в сфере транспорта Ясин Мустафаев отметил, что для предотвращения подобных ситуаций процесс строительства необходимо организовывать поэтапно. Также он рекомендовал водителям чаще пользоваться альтернативными маршрутами.

Я. Мустафаев добавил, что ремонтные работы иногда завершаются позже запланированного срока по различным причинам, и это увеличивает вероятность пробок в этом районе в последующие дни.

Отметим, что с целью улучшения дорожного движения на "Украинском круге" подготовлен новый проект, в рамках которого будет установлена новая схема кругового движения по турбо-схеме.

Однако в AYNA отказались комментировать данную ситуацию.



Представляем подробный видеорепортаж от Xezerxeber.az: