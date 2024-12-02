В Балакяне задержан наркоторговец

Сотрудники Балакянского РУП задержали Ильхама Махатова, ранее неоднократно судимого за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба МВД в шекинской региональной группе.

В ходе обыска у задержанного было обнаружено 2 килограмма 130 граммов марихуаны, 500 граммов героина и более 3000 таблеток метадона.

По данным следствия, Махатов хранил эти наркотики по месту жительства с целью дальнейшей продажи.

Суд принял решение об аресте подозреваемого. Расследование по данному делу продолжается.