https://news.day.az/society/1712067.html В Балакяне задержан наркоторговец - ФОТО Сотрудники Балакянского РУП задержали Ильхама Махатова, ранее неоднократно судимого за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Как сообщает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба МВД в шекинской региональной группе.
В Балакяне задержан наркоторговец - ФОТО
Сотрудники Балакянского РУП задержали Ильхама Махатова, ранее неоднократно судимого за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба МВД в шекинской региональной группе.
В ходе обыска у задержанного было обнаружено 2 килограмма 130 граммов марихуаны, 500 граммов героина и более 3000 таблеток метадона.
По данным следствия, Махатов хранил эти наркотики по месту жительства с целью дальнейшей продажи.
Суд принял решение об аресте подозреваемого. Расследование по данному делу продолжается.
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