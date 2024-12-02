В Азербайджане выпал снег

Обнародована фактическая погода на 09:00 2 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в настоящее время в стране наблюдается дождливая погода.

В Баку и на Абшеронском полуострове выпало до 3 мм осадков.

Большее количество осадков зафиксировано в Лянкяран-Астаринской зоне - 17 мм.

На горных территориях шел снег, и высота снежного покрова в Шахбузе составила 17 см.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха достигла 7 градусов тепла.