https://news.day.az/society/1712069.html В Азербайджане выпал снег - высота снежного покрова достигла 17 см Обнародована фактическая погода на 09:00 2 декабря. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в настоящее время в стране наблюдается дождливая погода. В Баку и на Абшеронском полуострове выпало до 3 мм осадков. Большее количество осадков зафиксировано в Лянкяран-Астаринской зоне - 17 мм.
В Азербайджане выпал снег - высота снежного покрова достигла 17 см
Обнародована фактическая погода на 09:00 2 декабря.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в настоящее время в стране наблюдается дождливая погода.
В Баку и на Абшеронском полуострове выпало до 3 мм осадков.
Большее количество осадков зафиксировано в Лянкяран-Астаринской зоне - 17 мм.
На горных территориях шел снег, и высота снежного покрова в Шахбузе составила 17 см.
В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха достигла 7 градусов тепла.
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