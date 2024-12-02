https://news.day.az/society/1712128.html Нападение медведя на село в Азербайджане: разорван скот и есть повреждения - ФОТО В селе Гёмюрдахна Губинского района произошло нападение медведя на жителей и их домашний скот. Как передает Day.Az, медведь разорвал несколько голов скота и повредил хозяйственные постройки. Местные жители утверждают, что хищник регулярно совершает набеги на село, уничтожая кур, домашний скот, нанося при этом значительный ущерб.
Нападение медведя на село в Азербайджане: разорван скот и есть повреждения - ФОТО
В селе Гёмюрдахна Губинского района произошло нападение медведя на жителей и их домашний скот.
Как передает Day.Az, медведь разорвал несколько голов скота и повредил хозяйственные постройки.
Местные жители утверждают, что хищник регулярно совершает набеги на село, уничтожая кур, домашний скот, нанося при этом значительный ущерб.
Село Гёмюрдахна, расположенное в горной местности, сталкивается с подобными проблемами не впервые. Жители обратились за помощью к ответственным органам, чтобы решить проблему и защитить хозяйства.
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