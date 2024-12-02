Нападение медведя на село в Азербайджане: разорван скот и есть повреждения

В селе Гёмюрдахна Губинского района произошло нападение медведя на жителей и их домашний скот.

Как передает Day.Az, медведь разорвал несколько голов скота и повредил хозяйственные постройки.

Местные жители утверждают, что хищник регулярно совершает набеги на село, уничтожая кур, домашний скот, нанося при этом значительный ущерб.

Село Гёмюрдахна, расположенное в горной местности, сталкивается с подобными проблемами не впервые. Жители обратились за помощью к ответственным органам, чтобы решить проблему и защитить хозяйства.