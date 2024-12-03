Новая процедура приобретения гражданского оружия в Азербайджане

В Азербайджане проводится электронизация процедуры приобретения гражданского оружия, что отражено в предложенной поправке к закону "О служебном и гражданском оружии". Эта поправка была вынесена на обсуждение Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, согласно действующему закону, гражданин, желающий приобрести гражданское оружие, должен подавать заявление в соответствующий орган Исполнительной власти Азербайджанской Республики и представлять медицинскую справку о состоянии здоровья и удостоверение личности. Однако в предложенной поправке предусмотрено, что если эти документы доступны через информационную систему Электронного правительства, то гражданин не будет обязан их предоставлять.

Если же доступ к таким данным через систему невозможен, документы будут запрашиваться с согласия гражданина у соответствующего государственного органа или учреждения на основании запроса, либо предоставляться самим гражданином.