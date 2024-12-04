Утренние пробки в Баку

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Бабека, в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении станции метро "20 Января";

3. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

6. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

7. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.