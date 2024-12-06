Последние подробности о состоянии здоровья родителей Вугара Гашимова

Состояние родителей покойного азербайджанского шахматного мастера Вугара Гашимова, пострадавших в результате взрыва в частном доме в поселке Новханы Абшеронского района, стабилизировалось.

Как передает Day.Az, об этом сообщила сестра гроссмейстера, Самирa Аллахвердиева.

Она отметила, что оба родителя сейчас находятся в реанимации. Рискованный период для отца, Гашима Гашимова, уже позади, и врачи продолжают лечение. Мать, Аида Гашимова, была переведена в другую больницу - "Лив Бона Деа". У неё обнаружены переломы руки и двух мест ноги, и ей предстоит пройти шесть операций. На данный момент операции еще не проводятся, а лечение продолжается.

Гашим Гашимов, отец Вугара, получил ожоги I, II и III степени на обеих нижних конечностях и лице. Аида Гашимова, его жена, перенесла перелом левого бедра и рану на левой руке.

Сестра Вугара Гашимова добавила, что она ежедневно общается с родителями и надеется на их скорейшее выздоровление.