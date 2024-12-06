Новый автобусный маршрут Баку-Сумгайыт

Перевозка пассажиров по экспресс-маршруту №594 Баку-Сумгайыт будет осуществляться 17 автобусами марки "Neoplan" ООО "BakuBus" с интервалом 8 минут.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AYNA, промежуточными остановочными пунктами автобусов, отправляющихся с автовокзала Сумгайыта, назначены жилой комплекс "Bağça Şəhər", Сумгайытский круг и поселок Джейранбатан, а конечной остановкой - станция метро "20 Января" (рядом с административным зданием ОАО "Азерсу").

В обратном направлении остановки те же.

Первый автобус будет выезжать из Сумгайыта в 05:50, из Баку в 06:20, а последний - из Сумгайыта в 22:30, из Баку в 23:00.

Стоимость проезда в экспресс-автобусе установлена 0.80 AZN, оплата будет осуществляться в безналичном порядке.