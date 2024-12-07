В Товузе произошел взрыв в мастерской

В городе Товуз произошел взрыв.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории, известной как "Тезе базар". Взрыв произошел в слесарной мастерской, когда топливный бак подвергался разрезанию.

В результате происшествия пострадали два человека. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и правоохранительных органов.