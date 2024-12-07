https://news.day.az/society/1713559.html В Товузе произошел взрыв в мастерской - есть пострадавшие - ФОТО В городе Товуз произошел взрыв. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории, известной как "Тезе базар". Взрыв произошел в слесарной мастерской, когда топливный бак подвергался разрезанию. В результате происшествия пострадали два человека.
В Товузе произошел взрыв в мастерской - есть пострадавшие - ФОТО
В городе Товуз произошел взрыв.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на территории, известной как "Тезе базар". Взрыв произошел в слесарной мастерской, когда топливный бак подвергался разрезанию.
В результате происшествия пострадали два человека. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
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