https://news.day.az/society/1714255.html В некоторых частях Азербайджана выплачены пенсии Сегодня Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана осуществил выплаты пенсий за ноябрь для жителей Баку, Сумгайыта и Абшеронского района. Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщили в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана.
В некоторых частях Азербайджана выплачены пенсии
Сегодня Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана осуществил выплаты пенсий за ноябрь для жителей Баку, Сумгайыта и Абшеронского района.
Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщили в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана.
Также уточняется, что пенсии за этот месяц для других регионов страны, а также для лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, будут выплачены согласно установленному графику.
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