В некоторых частях Азербайджана выплачены пенсии

Сегодня Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана осуществил выплаты пенсий за ноябрь для жителей Баку, Сумгайыта и Абшеронского района.

Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщили в Государственном фонде социальной защиты Азербайджана.

Также уточняется, что пенсии за этот месяц для других регионов страны, а также для лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, будут выплачены согласно установленному графику.