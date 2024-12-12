Международный центр Низами Гянджеви является официальным партнером Международного форума “Imperial Springs”

Международный форум "Imperial Springs" с 2014 года функционирует как платформа высокого уровня, способствующая взаимопониманию и сотрудничеству по глобальным вопросам.

Как сообщили в четверг Day.Az в Международном центре Низами Гянджеви, в форуме, который проходит 11-12 декабря 2024 года в Мадриде (Испания), примут участие более 100 политических лидеров, международных экспертов из более чем 40 стран, в том числе бывшие главы государств и правительств, а также представители международных организаций.

На церемонии открытия мероприятия прозвучало обращение Председателя Китайской Республики Си Цзиньпина. По его словам, "мир больше чем когда-либо нуждается в приверженности основным ценностям и основным принципам мультилатерализма".

На форуме были проведены сессии на такие темы, как "Расширение глобального сотрудничества: формирование общего будущего для человечества", "Финансирование развития к полной реализации Целей устойчивого развития", "Глобальная стратегическая стабильность", "Пакт будущего и COP29".

Одним из основных партнеров форума является Международный центр Низами Гянджеви, который представлен соруководителем Исмаилом Серагельдином, бывшим президентом Латвии Валдисом Затлерсом, бывшими президентами Болгарии Петаром Стояновым и Росеном Плевнелиевым, бывшим президентом Сербии Борисом Тадичем, бывшим президентом Боснии и Герцеговины Младеном Иваничем, бывшим президентом Хорватии Иво Йосиповичем, бывшим президентом Черногории Филипом Вуяновичем, постоянным представителем Боснии и Герцеговины при ООН и бывшим премьер-министром Златко Лагумджией, бывшим премьер-министром Молдовы Кириллом Габуричем, бывшим премьер-министром Бельгии Ивом Летерме, бывшим заместителем премьер-министра Грузии Экой Ткешелашвили, 77-м президентом Генеральной Ассамблеи ООН Чабой Кёрёши, 73-м президентом Генеральной Ассамблеи Марией Фернандой Эспиносой и почетным послом ЮНЕСКО Хедвой Сер.