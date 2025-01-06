https://news.day.az/society/1720960.html В Самухском районе задержан мужчина с наркотиками и оружием - ФОТО Сотрудники полиции Самухского района задержали Ш. Исаева, которого подозревают в организации незаконного оборота наркотиков и хранении огнестрельного оружия и патронов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на гянджинскую региональную группу пресс-службы МВД, во время личного досмотра у Исаева была обнаружена марихуана.
В Самухском районе задержан мужчина с наркотиками и оружием - ФОТО
Сотрудники полиции Самухского района задержали Ш. Исаева, которого подозревают в организации незаконного оборота наркотиков и хранении огнестрельного оружия и патронов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на гянджинскую региональную группу пресс-службы МВД, во время личного досмотра у Исаева была обнаружена марихуана.
В ходе обыска по его месту жительства изъяли автомат Калашникова, магазин и четыре патрона, которые он незаконно хранил.
По данному делу в местном отделе полиции проводится расследование.
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