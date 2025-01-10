https://news.day.az/society/1721862.html Азербайджанские полицейские изъяли крупную партию наркотиков - ВИДЕО Сотрудники Лянкяранского городского райотдела полиции задержали 33-летнего Тургута Нагиева, которого подозревают в организации незаконного оборота наркотиков. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в ходе операции у Нагиева было изъято 11 килограммов марихуаны, содержащей психотропные вещества. По данным расследования, Т.
Азербайджанские полицейские изъяли крупную партию наркотиков - ВИДЕО
Сотрудники Лянкяранского городского райотдела полиции задержали 33-летнего Тургута Нагиева, которого подозревают в организации незаконного оборота наркотиков.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в ходе операции у Нагиева было изъято 11 килограммов марихуаны, содержащей психотропные вещества.
По данным расследования, Т. Нагиев приобрел наркотик у гражданина Ирана, личность которого устанавливается.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, а судом избрана мера пресечения в виде ареста.
Расследование продолжается.
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