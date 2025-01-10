Азербайджанские полицейские изъяли крупную партию наркотиков

Сотрудники Лянкяранского городского райотдела полиции задержали 33-летнего Тургута Нагиева, которого подозревают в организации незаконного оборота наркотиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, в ходе операции у Нагиева было изъято 11 килограммов марихуаны, содержащей психотропные вещества.

По данным расследования, Т. Нагиев приобрел наркотик у гражданина Ирана, личность которого устанавливается.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, а судом избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.