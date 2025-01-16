https://news.day.az/society/1723213.html Временное отключение воды во всех микрорайонах Баку Во всех микрорайонах Баку и части поселка Расулзаде временно прекращена подача воды. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Объединенную службу водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана. Причиной перебоев стали аварийные работы на водопроводе.
Временное отключение воды во всех микрорайонах Баку
Во всех микрорайонах Баку и части поселка Расулзаде временно прекращена подача воды.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Объединенную службу водоснабжения крупных городов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.
Причиной перебоев стали аварийные работы на водопроводе.
Сообщается, что после 19:00 подача воды будет восстановлена в прежнем режиме.
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