Подготовлена виртуальная выставка, посвященная 115-летию Ази Асланова

Подготовлена виртуальная выставка, посвященная 115-летию генерала Ази Асланова.

Как сообщает Day.Az, виртуальная выставка размещена на официальной странице Республиканской молодежной библиотеки имени Дж. Джаббарлы в YouTube.

Напомним, что Ази Асланов родился 22 января 1910 года в городе Лянкяран. Рано потеряв отца, Ази начал работать на заводе, где трудился его отец. Спустя некоторое время его направили в военную подготовку, и он стал редактором газеты военной школы.

Позже его избрали членом 8-го созыва Бакинского Совета. В 1929 году он поступил в Ленинградское кавалерийское училище. После двух лет обучения его назначили взводным командиром в 3-ю Бессарабскую кавалерийскую дивизию имени Котовского. В разное время он занимал должности командира или помощника командира по технической части в различных дивизиях и выполнял военные обязанности. В 1939 году Ази Асланову присвоено звание капитана, а в ноябре 1940 года - майора досрочно.

Когда началась Великая Отечественная война, Ази Асланов служил в Львовской области Украины. В 1941 году его батальон вступил в неравный бой с немецкими бронетанковыми войсками. Во время боя он был ранен и скончался. Ази Асланов похоронен в Баку на Аллее шехидов.

В годы Великой Отечественной войны за проявленное личное мужество Ази Асланов был награжден тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова II степени, орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды и медалями.