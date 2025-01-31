https://news.day.az/society/1726925.html

В Баку обнаружен труп мужчины

Тело было найдено на улице в Баку. Milli.Az сообщается, что инцидент произошел на проспекте Кара Караева в Низаминском районе. Перед одним из зданий был обнаружен труп неизвестного мужчины в возрасте 50-55 лет. На трупе не было никаких признаков насилия. Сообщается, что он вел бродяжнический образ жизни.