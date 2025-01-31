В Баку обнаружен труп мужчины

В Баку на улице найден труп мужчины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, перед одним из зданий на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку было обнаружено тело неизвестного мужчины в возрасте 50-55 лет. На трупе не было никаких признаков насилия.

По данному факту проводится расследование.