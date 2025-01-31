https://news.day.az/society/1726925.html В Баку обнаружен труп мужчины Тело было найдено на улице в Баку. Milli.Az сообщается, что инцидент произошел на проспекте Кара Караева в Низаминском районе. Перед одним из зданий был обнаружен труп неизвестного мужчины в возрасте 50-55 лет. На трупе не было никаких признаков насилия. Сообщается, что он вел бродяжнический образ жизни.
В Баку обнаружен труп мужчины
В Баку на улице найден труп мужчины.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, перед одним из зданий на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку было обнаружено тело неизвестного мужчины в возрасте 50-55 лет. На трупе не было никаких признаков насилия.
По данному факту проводится расследование.
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