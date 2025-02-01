https://news.day.az/society/1727141.html

В Азербайджане произошло землетрясение

В Губинском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,2. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана. Подземные толчки были зарегистрированы в 14 км к юго-западу от Губинской станции в одноименной районе, очаг залегал на глубине 13 км.