В Азербайджане произошло землетрясение

В Губинском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,2.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Подземные толчки были зарегистрированы в 14 км к юго-западу от Губинской станции в одноименной районе, очаг залегал на глубине 13 км.