В некоторых районах Азербайджана наблюдался сильный мороз

На территории Азербайджана в целом наблюдалась погода без осадков, однако в Баку и на Абшеронском полуострове ночью была небольшая изморось.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации на утро 2 февраля, в Сумгайыте, Шамкире, Халтане, Евлахе, Сабирабаде, Зардабе, Имишли, Джафархане, Нефтчале, Лерике наблюдался туман, видимость была ограничена до 50-500 м.

Минимальная температура воздуха в столице и на полуострове составила 7 градусов тепла, в низменных районах до 4 градусов выше нуля, в Нахчыванской АР и горных районах до 8 градусов мороза, в высокогорье было зафиксировано до 10 градусов ниже нуля.