Тяжелое ДТП в регионе Азербайджана

– есть погибший и раненые

В Масаллинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передается Day.Az, инцидент произошел ночью на трассе Алят-Астара, в районе села Сарчувар Масаллинского района.

Автомобиль, за рулем которого находился 72-летний житель села Сутамурдов Лянкяранского района Расул Аликрам оглу Керимов столкнулся с большегрузом, двигавшимся в том же направлении. В результате аварии три пассажира легкового автомобиля получили телесные травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Масаллинскую районную больницу.

Водитель легкового автомобиля скончался на месте.

Все пострадавшие и погибший были членами одной семьи.

По факту ведется расследование.