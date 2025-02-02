Тяжелое ДТП в регионе Азербайджана – есть погибший и раненые
В Масаллинском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передается Day.Az, инцидент произошел ночью на трассе Алят-Астара, в районе села Сарчувар Масаллинского района.
Автомобиль, за рулем которого находился 72-летний житель села Сутамурдов Лянкяранского района Расул Аликрам оглу Керимов столкнулся с большегрузом, двигавшимся в том же направлении. В результате аварии три пассажира легкового автомобиля получили телесные травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Масаллинскую районную больницу.
Водитель легкового автомобиля скончался на месте.
Все пострадавшие и погибший были членами одной семьи.
По факту ведется расследование.
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