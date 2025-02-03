В Лерике у местного жителя обнаружили автомат

В Лерикском районе сотрудники полиции задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя Эмиля Гафарова по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Как передает Day.Az со ссылкой на региональную группу пресс-службы МВД, в ходе оперативных мероприятий на территории одного из сел правоохранители обнаружили спрятанный в бетонной трубе автомат АКСУ-74, снаряженный магазин и семь патронов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении Гафарова меру пресечения в виде ареста. Следственные действия продолжаются.