https://news.day.az/society/1727338.html В Лерике у местного жителя обнаружили автомат - ФОТО В Лерикском районе сотрудники полиции задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя Эмиля Гафарова по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов.
В Лерике у местного жителя обнаружили автомат - ФОТО
В Лерикском районе сотрудники полиции задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя Эмиля Гафарова по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов.
Как передает Day.Az со ссылкой на региональную группу пресс-службы МВД, в ходе оперативных мероприятий на территории одного из сел правоохранители обнаружили спрятанный в бетонной трубе автомат АКСУ-74, снаряженный магазин и семь патронов.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении Гафарова меру пресечения в виде ареста. Следственные действия продолжаются.
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