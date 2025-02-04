Стало известно, когда опубликуют отчет по расследованию авиакатастрофы самолета AZAL

В ближайшие дни будет опубликован предварительный отчет по расследованию крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге в правительстве заявил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

"Специалисты работают усердно. Мы уже сообщали, что к работе привлечены международные специалисты от Азербайджанской Республики, Российской Федерации, Бразилии, как страны-производителя, от CENIPA, а также от ICAO. Все эти специалисты работают вместе. Они находятся на завершающем этапе, и мы ожидаем, что в ближайшие дни будет опубликован предварительный отчет на нашем официальном сайте", - заявил он.

Отметим, что расследование авиакатастрофы проводилось комиссией при министерстве транспорта Казахстана. Расшифрованные специалистами Центра расследования авиационных происшествий (CENIPA) бортовые самописцы самолета привезли из Бразилии в Астану 15 января.

Напомним, что пассажирский самолет Embraer-190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку - Грозный, потерпел крушение 25 декабря в трех километрах от аэропорта Актау. На борту находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа.

В результате крушения погибли 39 человек, 27 были ранены и доставлены в больницу. Оба пилота и бортпроводница погибли, двое других членов экипажа выжили.