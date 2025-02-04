https://news.day.az/society/1727696.html В Газахе найден боеприпас - ФОТО В Газахе, рядом с мусорными баками, был найден боеприпас. Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA), на место происшествия были направлены специалисты агентства. Во время осмотра была обнаружена и вывезена для обезвреживания ручная граната Ф-1.
В Газахе найден боеприпас - ФОТО
В Газахе, рядом с мусорными баками, был найден боеприпас.
Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA), на место происшествия были направлены специалисты агентства.
Во время осмотра была обнаружена и вывезена для обезвреживания ручная граната Ф-1.
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