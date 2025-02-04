В Газахе найден боеприпас

В Газахе, рядом с мусорными баками, был найден боеприпас.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA), на место происшествия были направлены специалисты агентства.

Во время осмотра была обнаружена и вывезена для обезвреживания ручная граната Ф-1.

Ранее мы сообщали, что в Лерике у местного жителя обнаружили автомат.