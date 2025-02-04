Ветер усилился до 20 м/с

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых районах наблюдается юго-западный ветер.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.

Так, скорость ветра в Гобустане увеличилась до 20 м/с, в Кельбаджаре - до 18 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 16 м/с.