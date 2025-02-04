https://news.day.az/society/1727770.html Ветер усилился до 20 м/с - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых районах наблюдается юго-западный ветер. Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе. Так, скорость ветра в Гобустане увеличилась до 20 м/с, в Кельбаджаре - до 18 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 16 м/с.
Ветер усилился до 20 м/с - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых районах наблюдается юго-западный ветер.
Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.
Так, скорость ветра в Гобустане увеличилась до 20 м/с, в Кельбаджаре - до 18 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - до 16 м/с.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре