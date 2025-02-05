В Баку и регионах изъято оружие

Сотрудники МВД продолжают мероприятия по обнаружению и изъятию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Министерство внутренних дел.

В ведомстве сообщили, что за минувшие сутки сотрудники полиции обнаружили и изъяли в столице и регионах республики 6 автоматов, 1 пулемет, 1 пистолет, 6 гранат, 14 винтовок, 21 магазин и 1236 патронов различного калибра.