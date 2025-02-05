https://news.day.az/society/1727897.html В Баку и регионах изъято оружие Сотрудники МВД продолжают мероприятия по обнаружению и изъятию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Министерство внутренних дел.
В Баку и регионах изъято оружие
Сотрудники МВД продолжают мероприятия по обнаружению и изъятию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Министерство внутренних дел.
В ведомстве сообщили, что за минувшие сутки сотрудники полиции обнаружили и изъяли в столице и регионах республики 6 автоматов, 1 пулемет, 1 пистолет, 6 гранат, 14 винтовок, 21 магазин и 1236 патронов различного калибра.
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