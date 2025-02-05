В Билясуваре задержана женщина-наркокурьер

В Билясуварском районе задержана женщина с наркотиками.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джабраильского РОП, задержана Лейла Мусаева, которая организовывала незаконный сбыт наркотических средств и психотропных таблеток.

У нее обнаружили и изъяли 3 килограмма марихуаны и психотропные таблетки "метадон".

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Л. Мусаевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Имишли задержаны наркокурьеры.