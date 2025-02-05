https://news.day.az/society/1727902.html В Билясуваре задержана женщина-наркокурьер В Билясуварском районе задержана женщина с наркотиками. Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джабраильского РОП, задержана Лейла Мусаева, которая организовывала незаконный сбыт наркотических средств и психотропных таблеток.
В Билясуваре задержана женщина-наркокурьер
В Билясуварском районе задержана женщина с наркотиками.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Джабраильского РОП, задержана Лейла Мусаева, которая организовывала незаконный сбыт наркотических средств и психотропных таблеток.
У нее обнаружили и изъяли 3 килограмма марихуаны и психотропные таблетки "метадон".
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Л. Мусаевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Ранее мы сообщали, что в Имишли задержаны наркокурьеры.
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