В Ярдымлы задержаны наркоторговцы

Сотрудники полиции Ярдымлинского района пресекли попытку контрабанды и распространения в Баку значительного количества наркотических и психотропных веществ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на лянкяранскую региональную группу пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), в результате оперативных действий были задержаны двое мужчин - 39-летний Эльвин Новрузов и ранее судимый 36-летний Аловсат Мустафаев.

В ходе обыска у них изъяли 20 кг запрещенных веществ, включая героин, марихуану и метамфетамин. По предварительным данным, наркотики были приобретены у гражданина Ирана, личность которого устанавливается.

Возбуждено уголовное дело, задержанные арестованы. Следствие продолжается.

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