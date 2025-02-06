В южной части Азербайджана затопило некоторые территории

На горячую линию МЧС "112" поступили обращения о том, что в связи с ливнями затоплены некоторые участки в городе Лянкяран, селах Гирдани, Косалар и Шилявар.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Для ликвидации последствий подтопления оперативно были направлены силы Южного регионального центра МЧС, Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах, Службы спасения особого риска, а также сотрудники Государственной противопожарной службы.

На данный момент проводятся эвакуационные работы, отвод воды и другие необходимые мероприятия. Всего эвакуировано 22 человека.