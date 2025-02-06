https://news.day.az/society/1728193.html В южной части Азербайджана затопило некоторые территории - ВИДЕО На горячую линию МЧС "112" поступили обращения о том, что в связи с ливнями затоплены некоторые участки в городе Лянкяран, селах Гирдани, Косалар и Шилявар. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
В южной части Азербайджана затопило некоторые территории - ВИДЕО
На горячую линию МЧС "112" поступили обращения о том, что в связи с ливнями затоплены некоторые участки в городе Лянкяран, селах Гирдани, Косалар и Шилявар.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
Для ликвидации последствий подтопления оперативно были направлены силы Южного регионального центра МЧС, Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах, Службы спасения особого риска, а также сотрудники Государственной противопожарной службы.
На данный момент проводятся эвакуационные работы, отвод воды и другие необходимые мероприятия. Всего эвакуировано 22 человека.
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