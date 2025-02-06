В Баку ожидается сильный ветер

7-8 февраля в Баку, на Абшеронском полуострове и в других районах Азербайджана ожидается ветреная погода. В связи с этим объявлены "желтое" и "оранжевое" предупреждения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер будет достигать скорости 20,8-28,4 м/с.

В большинстве регионов страны западный ветер будет дуть со скоростью 13,9-20,7 м/с.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az