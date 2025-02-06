https://news.day.az/society/1728238.html В Баку ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 7-8 февраля в Баку, на Абшеронском полуострове и в других районах Азербайджана ожидается ветреная погода. В связи с этим объявлены "желтое" и "оранжевое" предупреждения. Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
В Баку ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
7-8 февраля в Баку, на Абшеронском полуострове и в других районах Азербайджана ожидается ветреная погода. В связи с этим объявлены "желтое" и "оранжевое" предупреждения.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
В Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер будет достигать скорости 20,8-28,4 м/с.
В большинстве регионов страны западный ветер будет дуть со скоростью 13,9-20,7 м/с.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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