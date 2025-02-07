https://news.day.az/society/1728436.html Каспийское море в ожидании шторма - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Государственное морское и портовое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта предупредило судоходные компании о неблагоприятных погодных условиях в Каспийском море. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс службу агентсва.
Каспийское море в ожидании шторма - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Государственное морское и портовое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта предупредило судоходные компании о неблагоприятных погодных условиях в Каспийском море.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу агентства.
С 7 по 9 февраля в акватории Каспия ожидается усиление северо-западного ветра до 30 м/с в открытом море.
Высота волн может достигать от 4,5 до 6,5 метров, что представляет собой серьезную угрозу для безопасности судоходства.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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