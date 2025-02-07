https://news.day.az/society/1728450.html В Агджабеди найден утопленник В Агджабеди найдено тело подростка, считавшегося пропавшим без вести. Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба МЧС Азербайджана.
В Агджабеди найден утопленник
В Агджабеди найдено тело подростка, считавшегося пропавшим без вести.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба МЧС Азербайджана.
Сообщается, что водолазы Аранской поисковой группы Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах МЧС обнаружили, извлекли из воды и передали по назначению тело Гасанова Адиля Акбар оглу (2008 г.р.), утонувшего 6 февраля на участке Верхне-карабахского канала, протекающем через село Ходжавенд Агджабединского района.
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