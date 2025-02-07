В Агджабеди найден утопленник

В Агджабеди найдено тело подростка, считавшегося пропавшим без вести.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба МЧС Азербайджана.

Сообщается, что водолазы Аранской поисковой группы Государственной службы по надзору над маломерными судами и спасению на водах МЧС обнаружили, извлекли из воды и передали по назначению тело Гасанова Адиля Акбар оглу (2008 г.р.), утонувшего 6 февраля на участке Верхне-карабахского канала, протекающем через село Ходжавенд Агджабединского района.