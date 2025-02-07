Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Азербайджана обратилось к водителям и пешеходам в связи с возможными рисками на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий.

Как передает Day.Az, в управлении отметили, что в предстоящие дни возможен гололед на дорогах в горных районах и на открытых участках трасс.

В выходные с учетом увеличения активности на дорогах водителям рекомендуется учитывать погодные условия, снижать скорость, использовать зимние шины и избегать поездок на неисправных транспортных средствах.

Пешеходов призвали строго соблюдать правила дорожного движения и избегать действий, которые могут угрожать их безопасности.