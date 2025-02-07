https://news.day.az/society/1728470.html Возможен гололед - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Азербайджана обратилось к водителям и пешеходам в связи с возможными рисками на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. Как передает Day.Az, в управлении отметили, что в предстоящие дни возможен гололед на дорогах в горных районах и на открытых участках трасс.
Возможен гололед - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) Азербайджана обратилось к водителям и пешеходам в связи с возможными рисками на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий.
Как передает Day.Az, в управлении отметили, что в предстоящие дни возможен гололед на дорогах в горных районах и на открытых участках трасс.
В выходные с учетом увеличения активности на дорогах водителям рекомендуется учитывать погодные условия, снижать скорость, использовать зимние шины и избегать поездок на неисправных транспортных средствах.
Пешеходов призвали строго соблюдать правила дорожного движения и избегать действий, которые могут угрожать их безопасности.
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