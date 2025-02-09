https://news.day.az/society/1729029.html Смерть от угарного газа в Баку В Баку зафиксирован случай отравления с летальным исходом. Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в Бинагадинском районе. Согласно информации, Ляман Алиева отравилась угарным газом в собственном доме. По данному факту проводится расследование.
Смерть от угарного газа в Баку
В Баку зафиксирован случай отравления с летальным исходом.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в Бинагадинском районе.
Согласно полученной информации, Ляман Алиева скончалась из-за отравления угарным газом в своем доме.
В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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