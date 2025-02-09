Смерть от угарного газа в Баку

В Баку зафиксирован случай отравления с летальным исходом.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в Бинагадинском районе.

Согласно полученной информации, Ляман Алиева скончалась из-за отравления угарным газом в своем доме.

В настоящее время проводится расследование для выяснения всех обстоятельств происшествия.