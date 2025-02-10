В некоторых регионах до 17 градусов мороза

По состоянию на утро 10 февраля на территории страны осадков не наблюдается. Однако в некоторых местах шли переменные дожди.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Количество выпавших осадков в Шуше, Кяльбаджаре, Ходжалы, Дашкесане, Гедабее, Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Товузе, Агстафе, Шеки, Лянкяране, Астаре, Баку и на Абшеронском полуострове составило 1 мм.

Высота снежного покрова в Лерике достигла 64 см, Грызе - 19 см, Ярдымлы - 14 см, Халтане - 5 см, Гусаре (Лаза) - 4 см, в Алтыагадже - 3 см, Хыналыге и Гедабее - 2 см.

В Дашкесане, Шамкире, Шеки, Шамахы, Лерике, Гёйгёле и Гахе наблюдается туман.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшероне составила 2°, в низменных районах - 7°, в Нахчыванской Автономной Республике и горных районах - 10°, в высокогорье - 17° мороза.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az