Антикоррупционная проверка вернула в госвладение тысячи гектаров земель

В 2024 году в Азербайджане было незаконно сдано в аренду 9 686 гектаров земли.

Как сообщает Day.Az, эта информация нашла свое отражение в ежегодном докладе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов (на 2024 год), который обсуждался сегодня на заседании комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно докладу, в результате были отменены незаконные решения о передаче в аренду 9 686 гектаров земельных участков и 34 гектаров земельных участков в собственность.

В рамках мер административного контроля министерство юстиции Азербайджана направило в муниципалитеты предложения или иски в суды об отмене муниципальных актов о незаконном выделении в общей сложности 9 720 га земель.

Также было отмечено, что в течение года были продолжены соответствующие законодательные меры против незаконного выделения отдельным лицам, захвата и других нарушений пахотных земель, в результате чего незаконные муниципальные акты, касающиеся 3 376 гектаров пахотных земель, были отменены или изменены на основании предложений органа административного контроля или исков, поданных в суд.

Отметим, что по закону "Об административном контроле за деятельностью муниципалитетов", административный контроль за деятельностью муниципалитетов осуществляет соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики.

Согласно указу Президента Азербайджанской Республики о применении закона "Об административном контроле за деятельностью муниципалитетов", полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные статьей 3.1 данного закона, осуществляет министерство юстиции Азербайджанской Республики.