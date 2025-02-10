https://news.day.az/society/1729248.html На некоторых территориях восстановлено электроснабжение после сильного снегопада - ВИДЕО ОАО "Азеришыг" успешно устранило последствия сильного снегопада, который привел к авариям в южных районах Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу компании, из-за повреждения линий электропередач несколько горных населенных пунктов в Астаринском, Лерикском и Ярдымлинском районах остались без электричества.
На некоторых территориях восстановлено электроснабжение после сильного снегопада - ВИДЕО
ОАО "Азеришыг" успешно устранило последствия сильного снегопада, который привел к авариям в южных районах Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу компании, из-за повреждения линий электропередач несколько горных населенных пунктов в Астаринском, Лерикском и Ярдымлинском районах остались без электричества.
Непогода также затруднила электроснабжение в Лянкяране, Масаллы и Джалилабаде. В горных районах, где высота снега достигала 1 метра, для расчистки дорог и обеспечения доступа работников к аварийным участкам использовалась специальная техника.
Энергетики оперативно восстановили подачу электроэнергии в указанных районах.
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