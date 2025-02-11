Разбойное нападение на ресторан в Баку

В Баку задержаны лица, имитировавшие нападение на ресторан и похитившие деньги из кассы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Сообщается, что утром 8 февраля в полицию поступила информация о совершении разбойного нападения в одном из ресторанов, расположенных на территории Насиминского района Баку.

Пострадавший в своей жалобе указал, что на ресторан, в котором он работал, ворвались люди в масках, применившие физическое насилие с помощью металлического предмета, и похитили из кассы 3100 манатов наличными и планшет стоимостью 1100 манатов.