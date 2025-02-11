https://news.day.az/society/1729367.html Разбойное нападение на ресторан в Баку - ВИДЕО В Баку задержаны лица, имитировавшие нападение на ресторан и похитившие деньги из кассы.
Разбойное нападение на ресторан в Баку - ВИДЕО
В Баку задержаны лица, имитировавшие нападение на ресторан и похитившие деньги из кассы.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Сообщается, что утром 8 февраля в полицию поступила информация о совершении разбойного нападения в одном из ресторанов, расположенных на территории Насиминского района Баку.
Пострадавший в своей жалобе указал, что на ресторан, в котором он работал, ворвались люди в масках, применившие физическое насилие с помощью металлического предмета, и похитили из кассы 3100 манатов наличными и планшет стоимостью 1100 манатов.
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