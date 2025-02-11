Последние данные о трех азербайджанских судах, задержанных в Эритрее

Поддерживается связь с членами экипажа трех азербайджанских судов, задержанных в Эритрее.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в компании "Caspian Marine Services B.V." в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что члены экипажа обеспечены питанием, поддерживают связь со своими родными.

"Их здоровье в порядке", - отметили в компании.

В то же время в ответ на запрос Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана сообщили, что новой информации по вопросу задержанных в Эритрее судов пока нет, переговоры все еще продолжаются.

Напомним, что 7 ноября 2024 года суда "CMS Pəhləvan", "CMS İgid" и "CMS-3", плавающие под флагом Азербайджана и эксплуатируемые азербайджанским филиалом компании "Caspian Marine Services B.V.", следуя маршрутом в Абу-Даби (ОАЭ) через Суэцкий канал, были вынуждены войти в территориальные воды Эритреи из-за ухудшения погодных условий. Несмотря на предварительную связь с портовыми властями Эритреи, из-за невозможности своевременного предоставления необходимой информации, вход судов в 12-мильные территориальные воды был расценен как несанкционированный.

Всего на судне находятся 24 человека, из которых 18 членов экипажа являются гражданами Азербайджана.