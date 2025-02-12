У некоторых абонентов в Баку возникнут перебои с газоснабжением

В целях устранения утечки газа, обнаруженной на подземной газовой линии на улице Т.Мамедова, 64 в Сабаильском районе Баку (пос. Бадамдар) 12 фераля с 10:00 будет прекращена подача газа.

Как сообщает Day.Az, в период проведения работ перебои с газоснабжением возникнут у абонентов, проживающих на улицах С.Ибрагимхалилова, А.Назарова, Мектебли, С.Мамедова, Н.Пашаева, Дж.Мамедли, И.Агаева, Т.Мамедова, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й Бадамдар, и местечке под названием переулок Нефтчиляр.