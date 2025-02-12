https://news.day.az/society/1729651.html В Агджебеди изъяты оружие и боеприпасы Сотрудники Агджебединского районного отдела полиции продолжают проводить мероприятия по выявлению и добровольной сдаче оружия.
В Агджебеди изъяты оружие и боеприпасы
Сотрудники Агджебединского районного отдела полиции продолжают проводить мероприятия по выявлению и добровольной сдаче оружия.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате очередных мероприятий на территории района были обнаружены и изъяты 4 гранаты, 2 автомата "Калашников" и большое количество патронов.
Также у граждан было изъято 14 ружей без соответствующих документов.
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