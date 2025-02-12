В Агджебеди изъяты оружие и боеприпасы

Сотрудники Агджебединского районного отдела полиции продолжают проводить мероприятия по выявлению и добровольной сдаче оружия.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате очередных мероприятий на территории района были обнаружены и изъяты 4 гранаты, 2 автомата "Калашников" и большое количество патронов.

Также у граждан было изъято 14 ружей без соответствующих документов.