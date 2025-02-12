К сведению поступающих в магистратуру

Государственный экзаменационный центр проведет вступительный экзамен (I попытка) в магистратуру высших учебных заведений 16 февраля 2025 года.

Об этом сообщили Day.Az в ГЭЦ.

Экзамен будет организован в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране, всего в 85 зданиях.

Прием заявок осуществлялся на сайте с 13 по 27 января. Заявки на участие в экзамене подали 21926 бакалавров.

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